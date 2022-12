Keine Landwirte – keine Nahrung

47 weihnachtlich geschmückte Traktoren und Zugmaschinen rollten am Samstagabend fast drei Stunden lang über die Straßen Telgtes. Zahlreiche Schaulustige standen am Wegesrand und begrüßten die vorbeirollenden Fahrzeuge winkend und – wie beim spontanen Straßenfest an der Brucknerstraße geschehen – riefen Kinder und Erwachsene „Frohe Weihnachten“ in Richtung Traktorfahrende.

