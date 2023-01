Telgte/WestbevernDen meisten Anwesenden wird Michael Ahn vom Büro Wolters und Partner in Coesfeld mit einer seiner Schlussäußerungen die Befürchtungen genommen haben, einigen anderen möglicherweise die Hoffnungen: „Telgte ist keine Stadt für große Windparks“, sagte der Experte. Denn am Ende würden, trotz der geplanten Aufhebung der bisherigen Konzentrationszonen für Windkraftanlagen, nur einige wenige und kleine weiße Flecken im Stadtgebiet bleiben, an denen es überhaupt Sinn macht, die weiteren Planungsschritte einzuleiten.

