kfd sagt sämtliche Veranstaltungen ab

Aufgrund der weiterhin unsicheren Situation im Hinblick auf das Corona-Virus hat sich der Vorstand der Frauengemeinschaft St. Clemens nach eigenen Angaben schweren Herzens dazu entschlossen, alle Termine bis zum Jahresende abzusagen. „Die Klientel der kfd bei Kursen und Angeboten, ist im hochgradig gefährdeten Altersbereich angesiedelt“, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb habe sich der Vorstand letztlich zu dieser Entscheidung durchgerungen. „Wir werden sehen, was uns die Zeit bringt und ob das Vereinsleben bei uns im nächsten Jahr wiederbelebt werden kann“, so der Vorstand. Auch die sogenannten „Bewegten Frauen“ haben ja zwischenzeitlich alle geplanten Termine ausfallen lassen. Viele Frauen bedauern das sehr, so die kfd weiter, „doch hier ist Vorsicht die oberste Pflicht“. Frauen, die unter der Situation leiden und sich unbedingt Kontakte in sehr kleinen Gruppen, zum Beispiel für gemeinsame Spaziergänge, Fahrradtouren und andere Aktivitäten wünschen, können sich bei Gaby Peters unter 01 73/ 51 48 516 melden. Sie wird die Anregungen und Wünsche koordinieren und Kontakte herstellen.