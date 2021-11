KG „Schwarz-Gold“ startet am 11.11. um 11.11 Uhr in die Session

Die KG „Schwarz-Gold“ ist am Donnerstag um 11.11 Uhr in die Session gestartet.

Endlich darf wieder Karneval gefeiert werden. Am 11.11. hatte Dr. Harald Jung als Präsident der KG „Schwarz-Gold“ zu 11.11 Uhr zum fröhlichen Aufgalopp eingeladen. Bei Sekt, Kaffee und Krempel in den Vereinsfarben starteten die Karnevalisten. Die Jecken tanzten, feierten und hatten Spaß. Die KG „Schwarz-Gold“ bot zum Auftakt „sichere Außenräume zum Feiern“. Die Corona-Regeln beherrschten natürlich den gestrigen Karnevalsauftakt. Bei Einhaltung der 3G-Regel durfte der abgeriegelte Platz vor dem Rathaus auch ohne Maske betreten werden. Zusätzlich hatte der Präsident als Arzt seine Teststation dabei und konnte bei Bedarf auch Schnelltests durchführen. Trotz weiterhin großer Einschränkungen wollen sich die Karnevalisten nach dem gelungenen Sessionsauftakt auch in den nächsten Wochen die Freude nicht nehmen lassen. Unter dem Motto „Eins kann uns keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben“ wollen sie das Virus zur Strecke bringen. Das klingt fast wie ein Ohrwurm und erinnert an die Zeit vor Corona. Bereits Stunden vor der Rathauserstürmung herrschte vor der Stadtverwaltung beste Stimmung, angeführt vom Präsidenten und von Prinzessin Ingrid.