Kinder erleben Bienen und deren Haltung hautnah

Imkerin zu Gast in der Grundschule

Bienen sind wertvoll für die Natur: Wie Bienen geschützt werden können und was jeder dafür tun kann, erfuhren die Viertklässler der Brüder-Grimm-Schule an einem Vormittag rund um die fleißigen Insekten.

Inge Seelige, selbst Besitzerin von Honigbienen, die mit ihrem Ehemann Lutz Seelige in Warendorf Honig herstellt, hatte rund um die Bienen einiges im Gepäck, um den Kindern die Imkerei anschaulich zu erklären. Ein Blick in die gläserne Schauwabe zeigte die Bienen bei der Arbeit und eine Königin kurz vor dem Schlüpfen. Eine fertig gearbeitete Wabe lud laut einer Schulmitteilung zum Probieren der süßen Nascherei ein. Die Schülerinnen und Schüler schauten und schmeckten und lernten dabei, wie der Imker an den Honig kommt.

Spaß im Schutzanzug

Um sich zu schützen, so erklärte die Bienen-Expertin, werde beim Imkern ein Schutzanzug getragen. Viel Spaß hatten die Jungen und Mädchen, diesen Anzug selbst anzuprobieren. Generell aber gelte, dass Bienen nicht aggressiv seien und nicht grundlos stechen, versuchte Seelige, den Kindern Ängste zu nehmen: „Bei einem Stich muss der Stachel herausgezogen werden. Kalziumtabletten zu nehmen verhindert größere Schmerzen.“

Doch was hilft wiederum den Bienen? Die Imkerin schlug vor, an der Brüder-Grimm-Schule und natürlich auch im heimischen Garten bienenfreundliche Blumen anzupflanzen und gab auch gleich das passende Saatgut mit.

Weitere Infos über Bienen bietet der Insektenpfad in Warendorf: Dieser führt mit 16 Schautafeln unter anderem durch die Warendorfer Altstadt, zur Blühstaudenwiese am Emssee, ins Ems-Auen-Tal und zur Streuobstwiese an der Herrlichkeit.