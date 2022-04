Kinder laufen für die Ukraine

Der Ukraine-Konflikt beschäftigt auch in Deutschland alle Gruppen der Gesellschaft. So wurde am Montag bei einem Sponsorenlauf an der Westbeverner Christophorus-Grundschule Geld für den Verein „Zib – Zusammen ist besser“ und die Organisation „Kleiner Prinz“ gesammelt, die das Geld zur Unterstützung von Ukraine-Flüchtlingen einsetzen werden. Die Erst- und Zweitklässler konnten 20 Minuten lang laufen, die dritten und vierten Klassen 40 Minuten. Vorher hatten sich die Mädchen und Jungen Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Minute einen bestimmten Betrag bezahlen werden.