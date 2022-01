Kinder lernen Flora und Fauna kennen

Große Freude bei den Kindern der Großtagespflegestelle „Die Krabbbelkäfer“ in der Bockhorner Heide: Die bekamen jetzt ein „Erzähltheater“, das die Stiftung „Westfälische Kulturlandschaft““ mit ihrem Kita-Naturschutz-Paket Münster verschiedenen Kindertageseinrichtungen schenkt, um die Umweltbildung der Kleinsten zu unterstützen. Das Projekt wird finanziell gefördert von der Sparkasse Münsterland Ost.

„Das Erzähltheater zeigt in ansprechenden Bildern das Leben der Tiere, die auf und um den Bauernhof herum leben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon die Kleinsten sollen so für Flora und Fauna in ihrer Umgebung sensibilisiert werden. „Den Haselnussstrauch werden wir in den nächsten Tagen in unseren Krabbelkäfergarten pflanzen“, kündigten Sabine Erfmann und Sonja Steinhoff an, die sich auf die Gartenarbeit mit ihren „Krabbelkäfern“ sehr freuen. Das Saatgut, das im Rahmen dieses Projektes ausgeteilt wurde, kommt erst Ende Mai in die Erde. So haben die Kleinen im Laufe des Jahres immer wieder die Möglichkeit, ihren Garten zu bewundern und Tiere und Pflanzen zu entdecken. Die Kinder sollen erfahren, wie wichtig und schön es ist, mit Arbeit und Fleiß den Lebensraum zu schützen.