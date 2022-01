Kinder-Prinzenpaar gesucht

Jake Brown ist ein leidenschaftlicher Karnevalist. In der KG „Schwarz-Gold“ kümmert er sich um den Kinderkarneval. Er hofft, dass dieser in dieser wegen Corona so schwierigen Zeit trotzdem stattfinden kann. Gesucht wird ein Kinder-Prinzenpaar. Den Kinderkarnevalsorden gibt es bereits.

Er ist gebürtiger Schotte mit dem Narrenblut der Highlands, lebt seit 42 Jahren in Telgte und engagiert sich in seiner Freizeit leidenschaftlich für den Telgter Karneval. Sein Spezialgebiet ist seit acht Jahren die Belebung des Kinderkarnevals innerhalb der KG „Schwarz-Gold“. Die derzeitige Corona-Pandemie bremst ihn ein wenig in seinem Engagement. Dennoch plant er weiter für den 26. Februar. Immer in der Hoffnung, dass sich die Coronalage sich bessert und das Feiern zumindest draußen möglich sein wird.

Zwischen fünf und zehn Jahren alt

Jake Brown, beruflich Vizepräsident bei der Westfalia Separater Group in Oelde, ist auf der Suche nach einem Kinder-Prinzenpaar. Mädchen und Jungen, die Interesse und Spaß am Karneval haben, können sich bei ihm bewerben. Sie sollten zwischen fünf und zehn Jahre alt sein. Möglich ist auch, dass sich ein Prinzenpaar gemeinsam anmeldet. Das Prinzenpaar, das im Februar gekürt wird, hätte in dieser Session die Aufgabe, gemeinsam mit dem KG-Vorstand das Narrenvolk beim Straßenkarneval anzuführen.

Einige Sätze zum „Volk“ sprechen

Wer die Aufgabe übernimmt, wird von den Karnevalisten vollständig neu eingekleidet, um gleich beim ersten öffentlichen Auftritt auch wie Prinzessin und Prinz auszusehen. Allerdings müssen die Bewerber auch ein paar Voraussetzungen mitbringen. Sie sollten sich nicht scheuen einige wenige Sätze an das „Volk“ zu richten und Ordensverleihungen vornehmen.

„ »Wer den Clown anschaut, der lacht einfach.« “ Jake Brown

Zusammen mit Senator Ingo Dräger hat Jake Brown einen Karnevalsorden entworfen und erstellt. Auf dem Orden ist das Motto des Kinderkarnevals „Unsere Kinder. Unsere Zukunft.“ eingraviert und als Motiv hat man sich einen Clown ausgewählt. „Wer den Clown anschaut, der lacht einfach“, ist Jake Brown sicher. Der Orden ist handgegossen und handbemalt.

Die Amtszeit des Kinderprinzenpaares würde sich dann auch über die Session 2022/2023 erstrecken. Bewerbungen können formlos per Mail erfolgen an: jake-brown@t-online.de. Es können sich alle Telgter Kinder bewerben.