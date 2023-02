Kinder sind vom Lesen begeistert

32 Kinder der Kita Sternenzelt, verteilt auf zwei Gruppen, wollen in diesem Jahr den Bücherführerschein für Kinder erwerben. Die Kinder der Sternentaler-Gruppe halten inzwischen stolz ihr Zertifikat in den Händen, nun ist die Sonnengruppe dran.

Seit vielen Jahren besuchen die Vorschulkinder der Kita Sternenzelt die Pfarrbücherei Westbevern-Dorf. In diesem Jahr sind es 32 Kinder, verteilt auf zwei Gruppen, die den langen Fußweg auf sich nehmen. Sie alle wollen den Büchereiführerschein für Kinder erwerben. Die Kinder der Sternentaler-Gruppe halten inzwischen stolz ihr Zertifikat in den Händen. Nun ist die Sonnen-Gruppe dran. Sie besuchte vor einigen Tagen die Bücherei zum ersten Mal. Wie alle Kinder, die an der Aktion „Ich bin bib(liotheks)-fit“ teilnehmen, bekamen auch sie den Rucksack mit dem Maskottchen Fridolin geschenkt.

Angebote zur Leseerziehung

Ursula Keuper und Irmgard Beuing vom Team der ehrenamtlichen Büchereimitarbeiter betreuen diese Aktion. Sie sind immer überrascht und erfreut, wie begeistert die Kinder bei der Sache sind − ganz gleich, ob sie das Bücherlied singen, den Geschichten zuhören oder sich selbst Bücher auswählen. Die Freude der Kinder an der Aktion und an Büchern veranlasste die Erzieher und Erzieherinnen der Kita dazu, über weitere Angebote zur Leseerziehung nachzudenken. So können sich einzelne Gruppen auf Wunsch zum Beispiel Bücher zu aktuellen Themen und Projekten ausleihen. Auch Vorlesebücher für die Mittagspause stellt das Büchereiteam zur Verfügung.

Zusammenarbeit zwischen Familien und Bücherei intensivieren

Aktuell wird über ein niederschwelliges Konzept nachgedacht, wie die Zusammenarbeit zwischen den Familien und der katholischen Bücherei intensiviert werden könnte. So kommen auch schon jüngere Kinder in das Vergnügen von Büchern. Das gemeinsame Anschauen und das Vorlesen fördern Konzentration, Kreativität und Sprachfähigkeit. Das geschieht emotional sehr behutsam und macht Kindern wie Eltern Spaß. So wäre die intensive Zusammenarbeit zwischen dem Familienzentrum und der Bücherei eine weitere Möglichkeit, um den Kleinsten den literarischen Start ins Leben zu erleichtern.