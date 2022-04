Kinder spenden für Kinder

Finn, Noah, Kilian, Sarah und Jonas kamen bei schönstem Frühlingswetter spontan auf die Idee, der Ukraine helfen zu wollen. Gesagt – getan: In sämtlichen Kinderzimmern wurden Spielsachen,Bücher, CDs und mehr eingesammelt, von denen man sich zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung trennen wollte. Ein Verkaufsstand wurde errichtet, und so nahmen die fünf Kids an einem Nachmittag 72,55 Euro ein. Diese wurden an „Herz für Kinder“ mit dem Kuratoriumsmitglied Wladimir Klitschko überwiesen, der sich zurzeit um Kinder in der Ukraine kümmert. Eine Wiederholung ist angedacht.