Kinder-Vorspiel und Jazz-Rhythmen

Sing- und Musizier-Gruppen der Musikschule musizieren am kommenden Freitag in der evangelischen Petruskirche.

Gleich dreimal geht die Musikschule der Stadt Telgte jetzt zum Musizieren an die Öffentlichkeit. Am Freitag (6. Mai) präsentieren die Kinder aus Telgte und Westbevern, die in den Sing- und Musizier-Gruppen von Bärbel Dannert-Westermann musizieren, in der evangelischen Petruskirche um 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Das Publikum wird gebeten, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Das Vorspiel dauert eine knappe Stunde. Der Eintritt ist frei.

Das Jazz-Trio mit Thorsten Stracke (Vibraphon), Dieter Kuhlmann (Kontrabass) und Gregor Stewing (Gitarre) spielt am Samstag (7. Mai) im Bürgerhaus beim Neujahrsempfang der Stadt Telgte. Die Big-Band feiert am 8. Mai (Sonntag) ab 18 Uhr im Bürgerhaus ihr 25-jähriges Bestehen. Das Publikum darf sich laut einer Pressemitteilung auf ein mitreißendes Programm querbeet durch die Jazz-Musik freuen.

Der Eintritt ist frei. Eine Spende am Ende des Konzertes ist willkommen. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.