Kirchenort neu entdecken

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat zur gelungenen Umnutzung der ehemaligen Kirche St. Johannes in Telgte jetzt ein Arbeitsheft veröffentlicht, das am Donnerstag (2. März) um 16 bei einem Autorengespräch in der ehemaligen Kirche vorgestellt wird.

Außergewöhnliches bürgerschaftliches Engagement

St. Johannes gilt als bemerkenswertes Beispiel für die Umnutzung einer Kirche und das außergewöhnliche bürgerschaftliche Engagement für ein Kirchengebäude der Nachkriegszeit, heißt es vom LWL. Als 2011 die Profanierung und der Abriss der 1964 geweihten Kirche beschlossen wurden, regte sich starker Widerstand in der Gemeinde. Am Ende eines langen Prozesses stand die erfolgreiche Umnutzung der Johanneskirche zum Pfarrheim und zur Erweiterung einer Kindertagesstätte.

Viele Akteure und Institutionen beteiligt

Viele verschiedene Akteure und Institutionen waren an diesem Transformationsprozess beteiligt. Fünf der Akteure stellen beim Autorengespräch das Arbeitsheft der Öffentlichkeit vor: Propst und Wallfahrtsrektor Dr. Michael Langenfeld, Bürgermeister Wolfgang Pieper, der LWL-Denkmalpfleger Christian Steinmeier, der ehemalige der LWL-Denkmalpfleger Dr. Fred Kaspar und der Architekt Franz-Jörg Feja. Maike Anneken von der LWL-Denkmalpflege moderiert die Veranstaltung.

Alle Interessierten sind eingeladen, dabei zu sein, wenn die Autoren die vergangenen Jahre Revue passieren lassen, Einblicke in den Transformationsprozess geben und das heutige Pfarrzentrum aus den unterschiedlichen Perspektiven von Kirche, Stadt, Denkmalpflege und Architektur betrachten.

Im Anschluss lädt eine Führung dazu ein, den gewandelten Kirchenort neu zu entdecken. Am Büchertisch ist das Arbeitsheft zum Preis von 14,90 Euro erhältlich. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei, heißt es von den Organisatoren.