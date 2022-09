Kirmes voller Attraktionen und Leckereien

Der Duft von gebrannten Mandeln und anderen Leckereien weht vom Emstor hoch bis zum Rathaus. Die Fahrgeschäfte sorgen seit gestern Freitagnachmittag bei Jung und Alt für ein großes Vergnügen. Kurzum: Anlässlich des Mariä-Geburts-Marktes ist wieder Kirmes in Telgte. Und das ohne Coronaeinschränkungen. Wer den Rummel genießen möchte, der hat dazu am Samstag von 15 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr, am Montag von 15 bis 24 Uhr und am Dienstag von 11 bis 20 Uhr. Das Feuerwerk am Montag gegen 21 Uhr ist eine weitere Attraktion.