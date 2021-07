Klares Nein zur aktuellen Planung

Ein klares Nein gab es seitens der Politik für die aktuellen Planungen eines Investors, der an der Steinstraße 5, 7 und 9 ein großes Bauprojekt im Bereich der Fußgängerzone verwirklichen will.

Bauvorhaben an der Steinstraße wird vom Planungsausschuss kritisch gesehen

Dieser Gebäudekomplex an der Steinstraße, konkret geht es um die Hausnummern 5, 7 und 9, soll einem wesentlich größeren Objekt mit vielen Wohnungen und deutlich kleineren Geschäften weichen – so jedenfalls die Idee des Investors.

Ein klares Nein gab es seitens der Politik für die aktuellen Planungen eines Investors, der an der Steinstraße 5, 7 und 9 ein großes Bauprojekt im Bereich der Fußgängerzone verwirklichen will. Einstimmig votierten die Mitglieder des Planungsausschusses bei ihrer jüngsten Sitzung gegen die beantragte Änderung des Bebauungsplanes „Altstadt-Süd“. Genau diese wäre aber für den Investor notwendig gewesen, um das Vorhaben in seiner derzeit geplanten Form, es soll unter anderem eine Erhöhung von zwei auf drei Vollgeschosse erfolgen, umzusetzen.