Klares Zeichen gesetzt

Bei mehreren Aktionen wurde in Telgte ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Die stellvertretende Bürgermeister Tatjana Scharfe ermahnte die Anwesenden am Ende ganz eindringlich: „Stoppt Gewalt gegen Frauen“, rief sie den den mehr als 50 Anwesenden zu, die am Freitag an einer gleichnamigen Veranstaltung im Rathaus teilnahmen.

„ Es gibt weltweit immer neue Konflikte, in denen vor allem die Frauen die Leidtragenden sind, etwa als Opfer von Folter oder Vergewaltigung. “ Tatjana Scharfe

Vorbereitet worden war die Aktion von Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Kada Malaj sowie den Schulsozialarbeiterinnen. Tatjana Scharfe machte deutlich, dass der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen leider immer wichtiger werde. „Es gibt weltweit immer neue Konflikte, in denen vor allem die Frauen die Leidtragenden sind, etwa als Opfer von Folter oder Vergewaltigung“, sagte sie unter anderem. Sie betonte, dass es auch in Telgte etliche Opfer von Gewalt gebe, und der jüngste Mord an einer jungen Frau in Warendorf habe in der direkten Nachbarschaft der Emsstadt die ganze Grausamkeit dieses Themas deutlich gemacht.

Fahne von "Terre des Femmes" gehisst

Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Kada Malaj dankte den Schülern, die sich in verschiedenen Gruppen mit dem Thema Gewalt an Frauen und Mädchen auseinandergesetzt hatten. Die einen hatten bei einer Umfrage zum Thema Gewalt an Frauen gemacht und dabei Frauen aller Altersgruppen interviewt. Andere hatten sich mit Ausprägungen von Gewalt beschäftigt und stellten die Ergebnisse vor, wieder andere hatten Zeitungen durchforstet und Artikel zum Thema gesammelt. Im Anschluss an die Veranstaltung im Rathaus wurde vor dem Gebäude eine Fahne von „Terre des Femmes“ gehisst.

Zusätzlich fand am Nachmittag eine weitere Aktion auf dem Marktplatz statt. Das Frauenhaus hatte die Aktion „Rote Schuhe“ initiiert. Damit sollte ebenfalls ein Zeichen gegen Femizide und Gewalt gegen Frauen gesetzt werden. Die Ergebnisse der Aktion „Rote Schuhe“ sind bis zum 10. Dezember im Rathaus zu sehen. Auch dieser Tag hat übrigens eine Bedeutung, es handelt sich dabei um den Tag der Menschenrechte.