Klares Ziel vor Augen

Gleich nach der Schule war für Dirk Elbers aus Ascheberg klar, dass er bei Winkhaus ins Berufsleben starten möchte. Sein Onkel war damals am Standort Münster tätig und bestärkte ihn in der Entscheidung.

Am 1. August 1996 begann der junge Mann in Telgte seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Anschließend leistete er seinen Zivildienst, um danach wieder an die Werkbank zurückzukehren. In den folgenden Jahren war er zunächst im Lehrenbau beschäftigt. Parallel dazu erwarb er den Ausbilder-Schein (AdA) bei der IHK und betreute den Grundlehrgang Metall der neuen Azubis von Winkhaus.

Seit 1. August 2019 trägt er als Vorarbeiter die Verantwortung im Werkzeugbau. Auch in seiner Freizeit unterstützt der zweifache Familienvater junge Leute. Lange ist der heute 42-jährige schon als Fußballjugendtrainer beim TuS Ascheberg aktiv.