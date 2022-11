Klassik vom Staub der Zeit befreit

Mit tiefsinnigem Humor wusste Michael Sens in eine Welt einzuführen, die er in ein ganz lebendig-natürliches Gewand kleidete. „Unerhört Beethoven“ war der Titel des Programms, in dem der Komponist in einem etwas anderen Licht erschien. Er schrieb so die Biografie Beethovens in Teilen um und führte dies wortgewandt auf den übermäßigen Alkoholkonsum und die daraus resultierende Bleivergiftung zurück.

Mit „Unerhört Beethoven“ mit dem sympathischen Michael Sens wurden die Liebhaber feinster Sprachvirtuosität am Donnerstag im Bürgerhaus köstlich unterhalten. Während Kabarettisten wie Hagen Rether den Flügel dort eher als Ablagemöbel für die Bio-Bananen benutzen, so weiß der gebürtige Berliner Künstler das Instrument bestens zu handhaben – ebenso wie das Spiel auf und mit der Violine.

Neben „Mozartgoogeln“ und dem „Liebestraum unterm Weihnachtsbaum“ ist seine Hommage an den von ihm als leicht cholerisch bezeichneten Musiktitan Ludwig van Beethoven mit Akribie und Feinsinn aufgebautes Kabarett, aber sicherlich kein „seriöser“ Klavierabend. Mit tiefsinnigem Humor wusste Michael Sens in eine Welt einzuführen, die er in ein ganz lebendig-natürliches Gewand kleidete und so vom Staub der Zeit befreite.

Taubheit des großen Meisters

„Neueste Forschungsergebnisse“ über die Taubheit des großen Meisters zelebrierte er so ganz nebenbei, schrieb so die Biografie Beethovens in Teilen um und führte dies wortgewandt auf den übermäßigen Alkoholkonsum und die daraus resultierende Bleivergiftung zurück. Darauf muss man erst einmal kommen, solche Details gehen üblicherweise in Beethoven-Betrachtungen unter.

Wenn er sich dann genüsslich an den Flügel setzte, aus dem Privatleben des Meisters plauderte und dessen Amouren sogar auf die Titelgebung des Albumblatts „Für Elise“ ausdehnte, war dies einfach große Kunst. Seine ganz eigene Interpretation dieses von Generationen von Klavierschülern malträtierten Stücks war dann wie eine musikalische Erlösung. Mit ausdrucksstarker Stimme ließ er Meister Beethoven wieder unter den Lebendigen wandeln, sich als Vor- und Nachdenker produzieren.

So viel hat sich offenbar nicht geändert über die vergangenen Jahre, Kunst und Politik führen eben immer noch ein etwas zwiespältiges Verhältnis. Als ausgebildeter Sänger wusste er natürlich auch in diverse andere Persönlichkeiten zu schlüpfen, machte mit Sonnenbrille bewehrt als Falco zur Musik von „Amadeus“ eine gute Figur.

Kein reines Kabarett

Reines Kabarett war dieser Abend sicherlich nicht, dafür waren die köstlich schmeckenden Streusel der niveauvollen Musikcomedy zu groß. Wenn es ein Künstler schafft, dass ein Kabarettpublikum über einen so großen Musiker wie Beethoven sogar lachen kann, dann muss man schon so vielfältig talentiert sein wie Michael Sens.

Sein Violinspiel erinnerte in seiner Bühnenperformance an den Romantikgeiger André Rieu. Sein musikalisches Elternhaus hat offenbar grundlegend alles richtig gemacht, wenn Michael Sens seine vielseitigen Begabungen so ausleben kann. Wenn er ein Werk seines komponierenden Vaters Egon Sens zum Besten gab, hatte man bei solch dramatisch gespielten Cluster eher Angst um die extra für diesen Abend gemachte Stimmung des Instrumentes.

Michael Sens wusste mit Plaudereien und überaus interessanten Musiknummern zu unterhalten, ohne dabei an diesem Abend seinen eigenen roten Faden zu verlieren.