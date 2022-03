Klaus Sticken ist im Bürgerhaus ein gerngesehener Gast

Mit einem Klavierabend im Bürgerhaus geht am Sonntag (3. April) um 19.30 Uhr die aktuelle Kammerkonzertsaison des Kultur-Freundeskreises zu Ende. Als Solist nimmt mit Klaus Sticken ein langjähriger Bekannter am Flügel platz. Der Pianist war nach Veranstalterangaben bereits mehrfach im Bürgerhaus zu Gast und wurde auf besonderen Wunsch des Publikums nun erneut nach Telgte eingeladen.

Das Programm wird eröffnet mit Alexander Skrjabins Fantasie-Sonate op. 19, gefolgt von Robert Schumanns „Kreisleriana“ op. 16. Nach der Pause erklingt die Sonate in B-Dur D960 von Franz Schubert.

Seit über 25 Jahren im Konzertleben

Klaus Sticken ist seit über 25 Jahren im Konzertleben präsent. Er absolvierte sein Konzertexamen an der Musikhochschule in Hannover. Seine Lehrer waren Klaviervirtuosen vom Rang eines Vladimir Krainev und Vitaly Margulis, wie auch György Sebök in der Schweiz und Alfred Brendel in London. Neben seiner Konzerttätigkeit hat Klaus Sticken eine Professur an der Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien inne.

Für die Durchführung des Konzerts gilt die sogenannte „3-G-Regel“. Beim Einlass sind entsprechende Nachweise vorzuzeigen. Während der gesamten Veranstaltung gilt Maskenpflicht.

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus+Kultur Telgte“ an der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.