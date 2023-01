Kleine Runde zum Auftakt

Mit einer kleinen Wanderung in Handorf begann nun das Jahresprogramm der Wanderfreunde im TV Friesen.

Bei mildem Winterwetter und strahlenden Sonnenschein begann die Tour laut einer Pressemitteilung der Verantwortlichen am Pottebaumplatz in Handorf und führte hinaus über den Wersewanderweg in den Boniburger Wald. Hier trafen die Telgter auf dem Krippenweg, der zur Dyckburgkirche führte. Der weitere Weg führte dann durch die Mauritzheide entlang der Umgehungsbahn von Münster bis zur Dingstiege. Von dort ging es wieder auf schönen Waldwegen in den Boniburger Wald.

In den folgenden Monaten hat die Wanderabteilung viele Wanderungen durch die Natur inclusive Kultur geplant. So geht es am 19. Februar auf den Spuren von Annette von Droste Hülshoff über den Lyrikweg von Haus Rüschhaus zur Burg Hülshoff und zurück weiter. Ausdrucke des Programms mit Detailangaben liegen in der Geschäftsstelle des TV Friesen an der Münsterstraße .