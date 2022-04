Kleinsolaranlagen fördern

Die Grünen fordern in einem Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität am 5. Mai (Donnerstag), Kleinsolaranlagen mit einer maximalen Leistung bis 600 Wp (Watt Peak – die elektrische Leistung von Solarzellen) in die Förderrichtlinie der Stadt Telgte aufzunehmen. Die Förderung soll 25 Prozent der Gesamtkosten betragen. Maximal sollen es aber 200 Euro sein.

Ein Kernpunkt der Strategie zur Klimaneutralität der Stadt Telgte seien der Ausbau der Photovoltaik und die Einsparung von Energie, heißt es in dem Grünen-Antrag. Der Ausbau von privaten PV-Anlagen sei üblicherweise nur auf Dachflächen im Privatbesitz möglich. Mieter oder Wohnungseigentümer in Mehrparteienhäusern hätten zurzeit kaum Möglichkeiten, sich am Ausbau aktiv zu beteiligen. Zudem sei der bürokratische Aufwand bei der Errichtung und dem Betrieb von PV-Anlagen immer noch hoch und für viele potenzielle Betreiber abschreckend.

Solaranlagen auch für Mieter

Balkon- oder Kleinsolaranlagen könnten sowohl zur Einsparung von Energie als auch zum Ausbau der Photovoltaik in Telgte einen Beitrag leisten, heißt es in dem Antrag weiter. Sie könnten schon auf kleinsten Dächern oder auch an Balkongeländern befestigt werden. Die Stecker- oder Balkon-Solarmodule böten gerade Mietern die Möglichkeit, eigenen Solarstrom zu erzeugen, ohne dass sie über eigene Dachflächen verfügten. Ein Vorteil liege damit in der Bürgerbeteiligung an der Energiewende.

Ein weiterer Vorteil bei diesen Kleinsolaranlagen sei der direkte Verbrauch im angeschlossenen Haushalt. Die Anschaffungskosten amortisierten sich in wenigen Jahren. Der bürokratische Aufwand sei sehr gering. Gerade kleine Haushalte profitierten besonders von Kleinsolaranlagen und könnten deren Stromkosten verringern.