„Klimaschädlichen und unsinnigen Ausbau stoppen“

Die B 51 soll auch zwischen Handorf und Telgte ausgebaut werden. So steht es zumindest (noch) im Bundesverkehrswegeplan. Nun hoffen nicht nur grüne Lokalpolitiker, dass eine mögliche schwarz-grüne Landesregierung dafür sorgt, dass das Projekt in der Schublade verschwindet.

Der geplante vierstreifige Ausbau der B 51 zwischen Telgte und Münster ist im Bundesverkehrswegeplan festgeschrieben. Da es sich um eine Bundesstraße handelt, ist dementsprechend der Bund zuständig. Die Entscheidung, ob an dem Ausbau nach der geplanten Überprüfung des Planes weiter festgehalten wird, liegt also in Berlin. Und dennoch: Sollte es in Düsseldorf zu einer schwarz-grünen Landesregierung kommen, könnte diese ihren Einfluss in Berlin geltend machen, um dieses Projekt zu stoppen. Darauf hoffen nun auch die Telgter Grünen.