Klimaschonend und nachhaltig

Intensiv hat sich der Projektkurs „Get active for the climate“ des aktuellen Abiturjahrgangs des Telgter Gymnasiums mit Nachhaltigkeit und klimaschonender Lebensweise auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der neun Projekte präsentierten die Schülerinnen und Schüler in einer kleinen Ausstellung.

Projektkurs „Get active for the climate“ präsentierte Ergebnisse

Der Projektkurs „Get active for the climate“ präsentierte die Ergebnisse. Bürgermeister Wolfgang Pieper und Klimaschutzmanager Alexander Giesbrecht verschafften sich einen Überblick.

Klimaschutz fängt schon im Kleinen an, zu Hause, in der Schule – und ist nicht nur eine Aufgabe der großen Politik. Jeder einzelne Bürger kann seinen Beitrag zu nachhaltigem Handeln leisten. Und wie das funktionieren könnte, dazu hat sich der Projektkurs „Get active for the climate“ des aktuellen Abiturjahrgangs neun Projekte entwickelt.

Am Anfang stand ein theoretischer Teil, in dem vom Pariser Klimaschutzabkommen bis zu den Parteiprogrammen das Thema Klimaschutz unter die Lupe genommen wurde. Daran schloss sich die Überlegung an, wie die Schüler selbst aktiv werden könnten, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Neun verschiedene Projekte sind dabei herausgekommen. Wobei es auch immer wieder Rückschläge gegeben habe, weil sich manche Ideen gar nicht als umsetzbar erwiesen hätten, wie Lehrer Mario Möhlenkamp berichtete, der den Projektkurs gemeinsam mit seiner Kollegin Silke Groß betreut. Neun Projekte wurde umgesetzt. Intensiv beschäftigt haben sich die angehenden Abiturienten mit den Thema „Nachhaltiges Frühstück“, „Vorteile von LED“, „Nachhaltiges Lüften und Heizen“, „Lebensmittelverschwendung“, „Klimaschutz fängt zu Hause an“, „Mülltrennung am MSMG“, „Smarthome als Klimahilfe?“ und „Photovoltaik“.

Die Resultate sind nun auf Stellwände im dritten Obergeschoss der Schule dokumentiert. Am Donnerstagmorgen machten sich auch Bürgermeister Wolfgang Pieper und der neue Klimaschutzmanager der Stadt, Alexander Giesbrecht, ein Bild von den Ergebnissen.

Wolfgang Pieper war voll des Lobes darüber, dass sich die Schüler auf die Suche nach klimarelevanten Themen begeben hätten. Und dass sie sich dabei nicht von Widerständen hätten bremsen lassen. Er betonte die Unverzichtbarkeit, dass sich gerade die Jugend mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt: „Den Rückenwind für die Prozesse zum Klimaschutz produziert ihr, die jüngere Generation. Auch dadurch, dass ihr uns in den Hintern tretet.“