Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Zu den Haushaltsberatungen am kommenden Dienstag legt die Grünen-Fraktion insgesamt neun Anträge mit deutlichem Schwerpunkt auf die Klimaproblematik vor. Die Fraktionsvorsitzende Sabine Grohnert lobt in einer Pressemitteilung der Partei , dass die Verwaltung einen sehr ambitionierten Entwurf vorlege, der besonders den absehbaren zusätzlichen Raumbedarf der Telgter Schulen im Blick hat. „Auch wenn die Kassen, besonders die Rücklagen, gut gefüllt sind, zeigt die mittelfristige Finanzplanung bereits in den Jahren 2024 und 2025 nur noch geringe Spielräume auf. Gleichwohl halten wir es für absolut notwendig, im Klimabereich eine Dynamik zu entwickeln, die den Zielen der Stadt gerecht wird und größere Brüche in den kommenden Jahren verhindert.“

Auf dem Weg zur Klimaneutralität als Wirtschaftshilfe wollen die Grünen in diesem Jahr ein Förderprogramm auflegen, das die Firmen in Telgte mit ins Boot holt. „Die Unternehmen sind einer der wichtigsten Pfeiler der Stadt, und es liegt in unser aller Interesse, sie auf dem Weg in die Klimaneutralität zu begleiten und zu unterstützen“, so Grohnert. „Deshalb schlagen wir ein Förderprogramm vor, das spezifische Untersuchungen und Strategien mitfinanziert, die den Unternehmen frühzeitig gangbare Wege aufzeigen. Das ist Wirtschaftshilfe im Interesse der Stadt und der Menschen.“

Fortgeführt werden soll das bisher erfolgreiche Förderprogramm für Lastenräder und Transportanhänger als Beitrag zur Verkehrswende, ein weiteres soll die Entsiegelung und Begrünung von Flächen im privaten Bereich anregen.

Neu eingeführt werden soll eine Energiemesse in Telgte, in der sich Unternehmen aus den Bereich „Energieeffizienz und Klimaschutz“ vorstellen und Bürger über haustechnische Wege zur Klimaoptimierung ortsnah und anschaulich informieren können. Für das bereits beschlossene Quartierskonzept „Emsesch“ zur energetischen Optimierung von Bestandsgebäuden sollen die entsprechenden Finanzmittel eingestellt werden.

Der allgemeine Topf für Klimamaßnahmen soll von 60 000 auf 100 000 Euro erhöht werden, um auch unterjährig weitere Maßnahmen auf den Weg bringen zu können. Im Gespräch ist eine Untersuchung des Fahrradwegenetzes auf zu erwartende Schwachstellen vor dem Hintergrund der Verkehrswende.

Schließlich soll die Stadt in Zusammenarbeit mit den Trägern von Betreuungsangeboten im Kinder- und Jugendbereich eine Ausbildungsstelle anbieten, um einen Beitrag zur Begegnung des Fachkräftemangels in dem Bereich zu leisten.

Marian Husmann, Mitglied im Finanzausschuss, bezieht Stellung zu der Finanzierung der Maßnahmen: „Ganz konkret wollen wir mittelfristig den Haushalt um jährlich 200 000 Euro verbessern, indem wir die Verluste der Bürgerhaus GmbH nicht mehr durch die Stadt finanzieren, sondern innerhalb der städtischen Wirtschaftsbetriebe ausgleichen, in denen bisher etwa derselbe Betrag in die Rücklage überführt wird, die dem Haushalt der Stadt nur unter steuerlichen Verlusten zugeführt werden könnte. Die Einschränkung der Videoüberwachungen ist mir ein persönliches Anliegen, entspricht den gesetzlichen Regelungen und bringt dem aktuellen Haushalt 30 000 Euro“, so Husmann. „Allerdings kalkulieren wir auch ein, dass der Jahresabschluss 2021 die mittelfristige Finanzplanung erheblich verbessern wird.“