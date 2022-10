Klimawandel trifft auch die Innenstädte

Der Klimawandel wird auch die historischen Innenstädte in Nordrhein-Westfalen treffen. Wie diese geschützt werden können, darüber wurde bei einer Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen“ im Bürgerhaus diskutiert.

Der Klimawandel ist in vollem Gange und wird mit seinen Auswirkungen auch vor den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen nicht haltmachen. Dieses hochaktuelle Thema stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft „Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen“, in der die Stadt Telgte seit vier Jahren Mitglied ist. 60 Teilnehmer aus 40 Kommunen – die AG hat insgesamt 60 Mitglieder – hatten sich dazu im Bürgerhaus eingefunden. Überschrieben war die ganztägige Veranstaltung mit „Baukultur trifft Klimaadaption“.

Auf dem Programm standen Vorträge, Diskussionen, Workshops und drei thematische Stadtrundgänge durch Telgte. Moderator Andreas Lange hatte vor den Begrüßungsworten des Vorsitzenden der AG, Markus Beier, und von Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper als Gastgeber von einer Bestandsaufnahme gesprochen, die an diesem Tage erfolgen sollte. Herausgearbeitet werden sollte, welche Handlungsspielräume die Städte und Gemeinden haben, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Die Vertreter der Kommunen berieten, wie sie sich für künftige Hitzewellen und Unwetterkatastrophen besser aufstellen können. Wobei eine zentrale Überlegung war, wie die historischen Ortskerne erhalten werden können.