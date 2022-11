Kneipenquiz geht in die zweite Runde

In fünf Runden je zehn Fragen werden am Dienstagabend beim Kneipenquiz die Ratekönige gesucht.

Veranstaltung am Dienstagabend

Richtige Antworten gesucht: In der Herbstauflage des Kneipenquiz‘ gilt es am Dienstagabend in fünf Runden je zehn Fragen aus allen möglichen Rubriken von Sport, Geschichte, Politik bis Klatsch und Tratsch zu beantworten. Je eine Runde davon widmet sich ausschließlich der Musik. Meistens gilt es Interpreten, Titel oder auch mal den Film hinter dem Sound zu erkennen. Gleiches gilt für die zehnteilige Bilderrunde.

Seit Ende 2018 moderieren Daniela Kaminski, ihre Mitarbeiterin Sandra Bitzer und deren Mann Frank das Hofquiz von „equi valent“. Im Herbst kommt das Quizteam ein zweites Mal mit zwei Quizabenden ins „mittendrin“.

Geraten wird in Teams. Man kann von vorneherein mit Freunden kommen oder gesellt sich zu einem bestehenden Tisch. Neben Fachwissen sind auch Fantasie und logisches Denken gefragt. In der „Genial-Daneben-Frage“ geht es um kuriose Ereignisse, die man bei Nichtwissen humoristisch erklären darf. Auch dafür gibt es Punkte.

Die Veranstaltung im Restaurant „mittendrin“ beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Jeder Mitratende zahlt einen Teilnahmebeitrag von fünf Euro. Anmeldungen und Tickets bei Tourismus + Kultur, Kapellenstraße 2,

0 25 04/69 01 00, www.telgte.de.