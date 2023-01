Kollision auf der Kreuzung

Beim Abbiegen sind am Dienstag gegen 6.40 Uhr zwei Autos in Telgte zusammengestoßen.

Ein 47-jähriger Warendorfer fuhr auf der B 64 von Warendorf kommend in Richtung Münster. Er hielt vor der roten Ampel an der Kreuzung mit der B 51 in Telgte an. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Ostbeverner von Ostbevern kommend in Richtung Münster. Als der 34-Jährige nach rechts auf die B 64 abbog, um nach Münster weiterzufahren, stieß er mit dem Wagen des ebenfalls angefahrenen 47-jährigen Warendorfers zusammen. Dieser wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.