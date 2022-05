Wer einen edlen Tropfen Wein in schönstem Ambiente genießen möchte, der ist am Pfingstwochenende auf dem Telgter Marktplatz richtig. Von Freitag (3. Juni) bis Montag (6. Juni) findet dort unter dem Motto „Komm auf den Platz, Schatz“ das erste Telgter Weinfest statt.

Stefan Börste von der Fleischerei Hansen, Hartmut Budde vom „Fratelli“ im ehemaligen Böttcher Keller, und Jörg Niedermeier, der neben einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Ostbevern auch einen Weinbaubetrieb in Oberwesel am Rhein betreibt, hatten die Idee, ein solches Fest in Telgtes guter Stube zu veranstalten. Sie konnten den Winzer Christian Brendel aus Pleisweiler-Oberhofen in der Pfalz dafür begeistern mitzumachen. So werden Niedermeier und Brendel im von der Telgter Kirmes bekannten Weinstand mitten auf dem Marktplatz ihre Wein anbieten. Damit die Besucher ihr Getränk auch in Ruhe genießen können, werden ringsrum Bierzeltgarnituren stehen. Am Rand, an der Ecke Steinstraße, baut die Fleischerei Hansen einen Grillstand auf. Dort gibt es Leckereien wie Scampipfanne, Ciabatta mit mediterranen Bratwürstchen oder Pulled Pork. Gleichzeitig präsentiert Hansen auch seine Weine vom Weingut Milch in Monsheim. Das „Fratelli“ baut vor seiner Tür eine Longdrink-Theke auf.

Die Veranstalter können kaum einschätzen, wie das Fest angenommen wird. „Wir sind gespannt auf die Resonanz“, sagt Börste. „Wir lernen daraus. Es wird aber bestimmt nicht das letzte Mal sein“, verspricht er.

Die Stände sind zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag von 17 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 24 Uhr und Montag von 12 bis 20 Uhr.