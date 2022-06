Kompetenz und Fachlichkeit hervorgehoben

Nach den „proCum-Cert-Kriterien“ zertifiziert wurde die Klinik Maria Frieden in Telgte.

Zertifiziert nach den „proCum-Cert-Kriterien“ für christliche Rehabilitationskliniken wurden nun beide Fachabteilungen der Klinik Maria Frieden Telgte, die Geriatrie und die Neurologie. Nach einem Tag mit vielen Begehungen und kollegialen Auditgesprächen zeigten sich die beiden Auditoren der proCum Cert GmbH laut einer Klinik-Mitteilung beeindruckt von den Prozessen in der Klinik und dem gesamten Qualitätsmanagementsystem. Sie lobten die hohe Kompetenz und Fachlichkeit in allen Professionen und waren beeindruckt von der spürbar großen Verbundenheit der Mitarbeiter mit der Klinik. „Als Dankeschön für das Mitwirken gab es dann am folgenden Tag – passend zu den sommerlichen Temperaturen – für alle Mitarbeitenden ein Eis“, heißt es abschließend.