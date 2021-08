Komplett neues Präsidium

Die KG Schwarz-Gold Telgte hat bei ihrer Generalversammlung am Freitagabend im Bürgerhaus geräuschlos einen vollständigen Neuanfang vollzogen. Nach wochenlanger Vorbereitung zieht der Verein mit einem komplett neuen Präsidium in die Zukunft. Franz Winkels, der sieben Jahre lang Präsident war, hatte zusammen mit seinem bisherigen Präsidium den Weg für diesen Neustart freigemacht. Neuer Präsident ist der 59-jährige Dr. Harald Jung. Der seit elf Jahren mit seiner Frau und seinem Sohn in Telgte lebende Münsteraner Chirurg tritt in Winkels’ Fußstapfen. Neuer Vizepräsident ist Peter Vorholt.

Rund 70 Mitglieder waren sich einig: Sie unterstützen diese Zäsur. Präsident Franz Winkels eröffnete die Versammlung und sagte: „Sieben Jahre sind genug. Wir haben mit Begeisterung und Spaß unsere Vereinsarbeit gestaltet und werden auch in Zukunft den Verein unterstützen.“

Einstimmig wurde der Wechsel vollzogen. Der neue KG-Präsident, der erst Ende 2019 den Weg zur KG Schwarz-Gold fand, möchte Brücken schlagen zwischen Tradition und Moderne. Als seine ersten Aufgaben nannte der Präsident, die Beziehungen zu den Mitgliedern zu vertiefen und beim zukünftigen Feiern von Fasching, Fastnacht und Karneval die Bevölkerungsmitte aktiv in den Karneval einzubinden. Frauen möchte er stärker – auch im KG-Präsidium – in die Verantwortung nehmen und Familien mehr in das Vereinsleben integrieren.

Das neue Präsidium: Präsident Dr. Harald Jung (vormals: Franz Winkels), Vizepräsident Peter Vorholt (vormals: Andreas Diller), Geschäftsführer Hermann Kröger (vormals: Sabine Jöcker), stellvertretender Geschäftsführer Martin Ausber (vormals: Martin Besse), Narrensekretär Thorsten Eichholt (vormals: Fred Kreutzer), zweiter Narrensekretär Ingo Riches (vormals: Carsten Kunkel), Stallmeister Dirk Stratmann (vormals: Jürgen Fehrenkötter), zweiter Stallmeister Marius Holkenbrink (vormals: Dirk Stratmann). Neue Beisitzer im Präsidium sind Oliver Hausmann und Marko Quednau.

Präsident Franz Winkels letzte Amtshandlungen waren die Ehrungen von Karnevalisten für 25-jährige Mitgliedschaft: Wolfgang Ladda, Josef Bertling, Hannes Amshoff, Dieter Feldmann, Jürgen Storck, Benedikt von Plettenberg, Ulrich Klempert, Patrick Schady, Andreas Schmitz und Karl Niebrügge zeichnete er aus und bedankte sich bei ihnen für die Vereinstreue. Den ausgeschiedenen Präsidiumsmitgliedern dankte Franz Winkels für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nach monatelanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie möchten die Karnevalisten – sofern es erlaubt sein sollte – am 11. November mit der Rathauseroberung – allerdings ohne Publikum – wieder beginnen. Harald Jung ist Optimist, dass bald wieder richtig Karneval gefeiert werden kann. Er selbst lebt diese positive Einstellung: „Als Arzt kann ich sagen, dass das Corona-Virus nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken ist. Wir müssen einen Weg finden, mit ihm und seinen Varianten zu leben. Wir sind auf dem guten Wege und ich bin optimistisch, dass wir auch bald gemeinsam wieder Karneval feiern können.“