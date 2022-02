Konflikt zwischen Wirtschaft und Umwelt auflösen

Im Nachgang der Sitzungen des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses und des Ausschusses für Bauen, Planen und Umland erläutert die Fraktion der Grünen in einer Pressemitteilung ihre Strategie zur geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes Kiebitzpohl.

Bereits in den Sitzungen hätten die Vertreter der Fraktion deutlich gemacht, dass sie die Zustimmung zu den Planungen an hohe ökologische Standards binden. „Wir brauchen einen Richtungswechsel im Hinblick auf Arten- und Klimaschutz sowie den Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes, der die bekannten Problemlagen würdigt“, so Sabine Grohnert, Sprecherin der grünen Ratsfraktion. „Wenn wir die Stadt auch wirtschaftlich weiterentwickeln wollen, dann müssen wir das Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Flächenverbrauch und Ökologie möglichst minimieren. Das ist keine Erfindung aus Telgte, sondern wird sich eher kurz- als mittelfristig überall durchsetzen. Wir machen uns jetzt auf den Weg.“

Die SPD habe einer ökologischen Ausrichtung zukünftiger Gewerbegebiete ebenfalls zugestimmt, so für die erforderliche Mehrheit gesorgt und Gespräche zwischen den Fraktionen zu dem Thema angeboten.

Udo Woltering, Obmann der Grünen im Bau- und Planungsausschuss, weist darauf hin, dass alle heutigen Beschlüsse in dem Zusammenhang weit in die Zukunft wirkten. „Wir hoffen darauf, dass wir schnell ein vertretbares Gesamtpaket schnüren können, da mehrere Telgter Firmen schon jetzt auf Entwicklungsmöglichkeiten warten. Und die wollen wir unterstützen.“