Kontakte knüpfen und Integration vorantreiben

Bei Kaffee und Kuchen trafen sich am Freitagnachmittag Geflüchtete aus der Ukraine. Die Stadt Telgte hatte die Familien dazu eingeladen, im Rahmen des Willkommenskaffees Kontakte zu anderen Ukrainerinnen und Ukrainern zu knüpfen. Claudia Stricker und Jenni Vogel von der Stadt Telgte sowie Clemens Stock vom Verein „Zusammen ist besser”, kurz „Zib“, begrüßten die Gäste bei schönstem Wetter am Bootshaus des Paddelclubs Telgte.

„Zib“ setzt sich seit Anfang der 1990er Jahre für Geflüchtete und Zugewanderte in Telgte ein und veranstaltet regelmäßig Ausflüge, Treffen oder Ausstellungen, die zu einem Gelingen der Integration beitragen.

Auch während der Veranstaltung am Freitag erhielten die Menschen aus der Ukraine Informationen zu Angeboten von „Zib“ – zum Beispiel zur Fahrradwerkstatt oder zum Sozialkaufhaus –, aber auch Informationen zu bereits Angeboten der Stadt wie internationale Kochgruppen, Frauencafés in Telgte und Vadrup, Stadtspaziergängen und vielem mehr.

Auch die Ukrainerinnen Yuliia Sokolova und ihre Tochter Maria kamen mit Meike Nieber, die die beiden bei sich zu Hause aufgenommen hat, zum Willkommenskaffee. „Das Zusammenleben mit den beiden ist total angenehm”, findet Nieber. Es gebe aber auch viel zu tun, denn es müssten viele Anträge gestellt und Termine beim Amt oder bei Ärzten gemacht werden. Maria hatte vor den Osterferien auch schon ihre ersten Stunden Deutschunterricht am Gymnasium in Telgte, ihre Mutter spricht fließend Deutsch. Sie hat in der Ukraine Germanistik studiert und übernahm am Freitag das Übersetzen für die ukrainischen Geflüchteten. „Die Vernetzung der geflüchteten Familien und deren Gastfamilien an diesem Kennenlernnachmittag bietet eine gute Unterstützung”, schloss Claudia Stricker.

Die Stadt Telgte plant in Kooperation mit „Zib“ auch in Zukunft Aktivitäten wie eine wöchentliche Spielgruppe für Kinder, einen Kreativtreff, einen Gesellschaftsspieletreff oder verschiedene Ausflüge. Am Samstag (7. Mai) geht es beispielsweise zum Wildfreigehege Nötteler Berg. Für die kostenlose Fahrt können sich Interessierte mittwochs von 16 bis 18 Uhr im „Zib“-Büro oder unter

0 25 04/70 98 784 anmelden.

Claudia Stricker sowie ihren Kolleginnen und Kollegen ist es dabei wichtig, dass die Angebote allen Geflüchteten unabhängig von ihrer Nationalität zur Verfügung stehen. Sie bedankte sich beim Paddelclub Telgte, der Leiterrunde der Messdiener St. Clemens und einer Vielzahl Ehrenamtlicher, die den Nachmittag zum Beispiel durch Kuchenspenden unterstützt hatten.

Wer ebenfalls in der Flüchtlingshilfe aktiv werden will, kann sich direkt an Claudia Stricker bei der Stadt oder an „Zib“ wenden.