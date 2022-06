Konzert mit Kick und Jazz

Vom Hauptdarsteller im Realschulmusical zum Vollblutmusiker: Fabian Kick ist auf Einladung des Heimatvereins in Kürze erneut in Telgte zu hören. Mit seinem Trio präsentiert er Jazz der frühen 1920er-Jahre bis heute.

Lange ist es her, dass Fabian Kick als Hauptdarsteller des damaligen Realschulmusicals „Joseph and the technicoloured amazing dreamcoat“ über die Grenzen Telgtes hinaus wegen seiner Stimme bekannt wurde. In wenigen Tagen wird er erneut zu hören sein: Im Rahmen der Konzertreihe des Heimatvereins gastiert Fabian Kick mit seinem Trio am Dienstag (14. Juni) ab 19 Uhr in der Gaststätte „Mittendrin“, Steinstraße 26.

Gabi Giebel, ehemals Lehrerin von Fabian Kick und heute Veranstalterin der Konzertreihe, war ganz überrascht, ihren ehemaligen Schüler als jetzigen Nachbarn wiederzusehen und freut sich, ihn mit seinem Trio für die Reihe habe gewinnen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Freie und handgemachte Musik

Nach einer anfänglich anderen beruflichen Karriere studierte Fabian Kick an der Folkwang-Hochschule in Essen Musik-Produktion und entwickelte sich „zu einem wirklich hervorragenden Sänger und Multiinstrumentalisten“, heißt es weiter. Seither arbeitet er als Musikproduzent und Musiklehrer.

Fabian Kick stehe für unbeschwerte, freie sowie handgemachte Musik. Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme bedient er laut Ankündigung fast jedes musikalische Genre. Ob Pop, Funk, Jazz oder Blues – er finde immer den richtigen Ton. Den Sound könne man als detailverliebt bezeichnen, bleibe aber gleichzeitig eingängig.

Fabian Kick tritt an dem Abend mit seinem Jazz-Trio auf. Seine Begleitmusiker sind Phillip Staege am Schlagzeug sowie Knud Krautwig am Bass/Kontrabass, beide ebenfalls studierte Musiker. Das Repertoire reicht vom Jazz der frühen 1920er-Jahre bis heute. Ein bunter Mix für Jung und Alt. „An diesem Abend kann man sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, bei dem zweifelsohne Vollblutmusiker am Werke sind“, versprechen die Organisatoren.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung des Heimatvereins ist – wie immer – kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Interessenten werden um Anmeldung in der Gaststätte „Mittendrin“,

0 25 04/ 30 37, gebeten.