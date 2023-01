Der Kultur-Freundeskreis lädt am Sonntag (8. Januar) um 19.30 Uhr zu einem Konzertabend mit dem Pianisten Gabriel Yeo ins Bürgerhaus ein. Auf dem Programm stehen die sechs Klavierstücke op. 118 von Johannes Brahms, gefolgt von Sergei Prokofjews Klaviersonate Nr. 9 in C-Dur op. 103. Nach der Pause erklingt die letzte Klaviersonate in B-Dur D 960 von Franz Schubert.

Gabriel Yeo wurde 1998 in Münster geboren. Nach seinen Studien in den Jahren 2008 bis 2016 bei Karl-Heinz Kämmerling, Vassilia Efstathiadou, Matti Raekallio und Jan Jiracek von Arnim in Hannover und Wien setzt er sein Studium seit 2016 bei Bernd Goetzke fort. Der Nachwuchskünstler gewann 2018 den ersten Preis beim International Grotrian Piano Competition, im TONALi19-Finale wurde er mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Außerdem ist er Preisträger des Concours International André Dumortier 2018 und des Internationalen Theodor Leschetizky Klavierwettbewerbs 2020. Beim Deutschen Musikwettbewerb 2021 wurde er mit einem Stipendium ausgezeichnet und in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen. Gabriel Yeo konzertierte unter anderem bereits im Berliner Konzerthaus, Beethovenhaus Bonn, im Staatstheater Braunschweig, in der Düsseldorfer Tonhalle, der Essener Philharmonie und der Elbphilharmonie.

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 18 Euro bei Tourismus+Kultur, Kapellenstraße, sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur 5 Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.