Konzerte unter freiem Himmel

Es ist wieder soweit: Der Marktplatz wird am 23. und 24. Juli bei freiem Eintritt zur großen Freiluftbühne. Dann werden die Band „Kick la Luna“ und Trommelfloh Maxim Wartenberg auftreten. Letzterer ist in der Emsstadt bereits aufgrund seiner zahlreichen Auftritte bestens bekannt. Und auch die Band „Kick la Luna“ ist in Telgte keineswegs unbekannt. Die Formation hatte mehrere Auftritte, zudem stammt die Musikerin Anne Breick aus der Emsstadt. Für sie ist es eine Rückkehr in die Heimat.

„Kick la Luna“ tritt am Samstag (23. Juli) um 19 Uhr auf dem Marktplatz auf. Ob Soul oder Salsa, Funk oder Fußballhymne, Brazil oder Balladen – die fünf Musikerinnen spielen seit 30 Jahren erfolgreich in der Szene mit. Die Band aus Frankfurt am Main bietet nach Angaben der Stadt Konzerte mit Entertainment-Qualitäten.

Mitglieder der Formation sind Elke Voltz, Sängerin und Songschreiberin, Uli Pfeifer, Bassistin und Komponistin, und Anne Breick, Perkussionistin und Entertainerin. Die drei Musikerinnen sind seit 1992 dabei. Angela Frontera, die Drummerin aus Brasilien, und Keyboarderin Christiane Sattler gehören ebenfalls zur Band.

Vor allem Familien mit Kindern sind am Sonntag (24. Juli) angesprochen, wenn um 15 Uhr Maxim Wartenberg als Trommelfloh für beste Stimmung sorgen wird.

Er rockt und swingt, amüsiert und reißt mit: Maxim Wartenberg und seine Musiker wollen mit ihrer Mitmach-Musik den Marktplatz in eine sommerliche Partyzone für den Nachwuchs verwandeln.

In ihren altersgerechten Liedern geht es um Abenteurer und Piraten, Schwimmen gehen oder einen Schluckauf. Zur Band gehören Trommler Tim Schöne und Keyboarder Jens Niemann. Zusammen spielen sie nach Angaben von „Tourismus & Kultur“ die Songs aus ihrem aktuellen Album „Krikel Lala Krakel“.

Bei beiden Veranstaltungen bieten die gastronomischen Betriebe rund um den Markt Speisen an, außerdem gibt es einen Getränkestand.