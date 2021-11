Köpfe rauchen für mehr Attraktivität

Den Ist-Zustand aufnehmen und bewerten, Ansatzpunkte für Veränderungen entwickeln und eine Vision haben: Das und vieles mehr stand im Mittelpunkt eines Workshops zur Erarbeitung eines sogenannten Masterplans für die Telgter Altstadt. Dieser erste von zwei Arbeitsgruppensitzungen ist Teil eines Prozesses, mit dem nach Angaben der Verwaltung „die Altstadt dauerhaft gestärkt und attraktiv gehalten werden soll“.

Dass der Auftakt gut war, ist dem Resümee von Bürgermeister Wolfgang Pieper zu entnehmen. „Es war eine sehr motivierende und ideenreiche Veranstaltung.“ In dieser ersten Phase sei es darum gegangen, die Kräfte der verschiedenen Akteure für eine Vitalisierung der Altstadt vor Ort zu bündeln und Ziele zu definieren. Im nächsten Schritt sollen erste Projektideen und Einzelmaßnahmen weiter konkretisiert werden, die anschließend gemeinsam umgesetzt werden sollen.

Denn, daraus machten die Initiatoren des Workshops keinen Hehl: „Dass die Altstadt für Gäste und Einheimische so attraktiv ist und dies auch künftig bleibt, ist nicht selbstverständlich, sondern muss durch die Qualität der vielfältigen Angebote und Funktionen immer wieder erarbeitet werden.“ Eine Vielzahl von Faktoren sei dabei neben Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Kultur zu berücksichtigen, „beispielsweise auch die städtebauliche Qualität, damit die Menschen sich in der historischen Altstadt wohlfühlen, so der Bürgermeister.

Grundlage für die Auftaktveranstaltung war eine Umfrage Ende vergangenen Jahres, an der über 750 Bewohner und Gäste teilgenommen hatten. Deren Einschätzungen, Wünsche, Erwartungen und Ideen zur Weiterentwicklung der Telgter Altstadt wurden dabei abgefragt.

„Auf dieser Grundlage war ein wesentlicher Bestandteil des Workshops, sich in die verschiedenen Altersgruppen der Besucher der Altstadt hineinzuversetzen, um dann gemeinsam in Kleingruppen konkrete Ansatzpunkte für Vitalisierungsmaßnahmen zu erarbeiten“, erläutert der städtische Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer.

Das erste Treffen dieser Art rund um den Masterplan Altstadt wurde durch ein dreiköpfiges Team unter Leitung von Dr. Wiebke Borgers moderiert.

Viel Zeit wird übrigens nicht vergehen, bis es wieder um den Masterplan geht: Der zweite Workshop findet bereits am 13. November statt, um den Faden zur Stärkung der Altstadt gar nicht erst abreißen lassen. Dort sollen dann die bisherigen Ergebnisse weiter konkretisiert werden.

Über 50 Personen von folgenden Institutionen, Initiativen, Vereinen und Gruppen nahmen an der Veranstaltung teil: überörtlicher Handelsverband, Heimatverein, Kinder- und Jugendzentrum, Kirchengemeinde St. Marien, Kultur-Freundeskreis, Kulturnomaden, Stadtelternrat, Schülerinnen und Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums sowie der Sekundarschule an der Marienlinde, Vertreter der Telgter Hanse, der VHS Warendorf, der Wallfahrtsgilde, Weibsbilder, des Westbeverner Krink sowie Abgeordnete der Ratsfraktionen und Fachleute der Stadtverwaltung.

Der Austausch zwischen allen beteiligten Gruppen soll durch eine Lenkungsgruppe verstetigt werden, die sich bereits im vergangenen Jahr gegründet hatte.