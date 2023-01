Kräftig Verstärkung für die Landjugend

Die Landjugend Westbevern (KLJB) hat reichlich Verstärkung bekommen. 22 Jungen und Mädchen wurden am Freitagabend feierlich aufgenommen. Dadurch hat sich die Gesamtzahl der Mitglieder auf 131 erhöht.

„Wir freuen uns, dass so viele Neulinge zu uns gestoßen sind“, betonten die Vorsitzenden Tibor Ackermann und Jessica Hesse, die zusammen mit den weiteren Vorstandsmitgliedern den Abend im Pfarrheim vorbereitet hatten. Für das Team bedeutet die deutlich gestiegene Mitgliederzahl zugleich eine Herausforderung, müssen sie doch den verschiedenen Altersstufen bei der Programmgestaltung gerecht werden. Der Vorstand will dieses umsetzen, würde sich aber auch freuen, wenn Anregungen der Mitglieder − insbesondere auch der Neuen − zur Veranstaltungsreihe kommen würden. „Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Neulinge hinzukommen. Das unterstreicht und stärkt die Arbeit, spricht auch für die Programmangebote. Darauf werden wir auch in Zukunft setzen“, so der Vorstand.

Neulinge willkommen geheißen

Auf die Programmangebote freut sich schon Christian Laubrock, einer der neuen Landjugendmitglieder: „Wichtig ist für mich Gemeinschaft, die ich in der Landjugend vorfinde. Ich schätze auch die Aktionen der Landjugend, an denen ich mich gerne beteiligen werde.“ Die Stimmung bei der Neuaufnahmefeier war gut. Dabei wurden den Neuen der Landjugend-Ausweis ausgehändigt. Dann rückte das Kennenlernen in den Vordergrund. Die Vorstandsmitglieder stellten sich vor und berichteten über ihre Tätigkeiten und gaben so den Neulingen einen Einblick in den Ablauf der Landjugend. Bei einem Imbiss wiesen die Verantwortlichen der KLJB auf die nächsten Veranstaltungen hin und hoffen auf zahlreiche Beteiligung.

„ Wichtig ist für mich Gemeinschaft, die ich in der Landjugend vorfinde. “ Christian Laubrock

Die Generalversammlung findet am 3. Februar und 19.30 Uhr in „Piesers Gasthaus“ statt. Unterwegs mit ihrem eigenen Karnevalswagen ist die Landjugend Westbevern bei den Umzügen in Telgte, Everswinkel und Warendorf. In einem Arbeitseinsatz, der von den Mitgliedern des Vorstandes ausgeführt wird, wird der Karnevalswagen für die Touren, die ersten seit 2020,