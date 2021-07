Kräftiger Zuschuss für Emsauenpark

Der Emsauenpark soll umgestaltet werden. Dafür gibt es jetzt Zuschüsse in Höhe von 437 000 Euro.

Die gute Nachricht hörte Baubereichsleiter Christian Korte von Regierungspräsidentin Dorothee Feller natürlich gerne: Die Stadt Telgte bekommt für ihr Entwicklungskonzept Emsauenpark 437 000 Euro an Zuschüssen. In diesem Zusammenhang sollen barrierefreie Radwegeverbindungen, der Spielplatz im Dümmert und der Zugang zum Sandstrand- und Naturerlebnis „Klein Borkum“ neu gestaltet und erstellt werden. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten liegen bei 624 000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.