Kranzniederlegung in aller Stille

Anlässlich es Volkstrauertages wurden am Sonntagmorgen am Ehrenmal am Friedhof zwei Kränze niedergelegt.

In Telgte fand am Sonntag wegen der angespannten Corona-Lage keine offizielle Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages statt. In aller Stille wurden aber am Ehrenmal am Friedhof Kränze der Stadt Telgte und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge niedergelegt. An diesem Tag wird traditionell der Opfer von Krieg und Gewalt, der Gefallenen der Kriege und der Opfer in der Zivilbevölkerung gedacht. Gleichzeitig ist dieser Tag aber auch Mahnung, das geschehene Unrecht nicht zu vergessen und sich für einen dauerhaften Frieden auf der Welt einzusetzen.