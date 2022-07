Kreativ-Café gut besucht

Es waren zwar erst zwei Treffen des neuen Kreativ-Cafés der Frauengemeinschaft Westbevern. Schon jetzt aber können sich die Organisatorinnen über eine steigende Resonanz freuen. Zwölf Frauen hatten sich am Dienstagnachmittag im Gasthof „Zur Bever“ eingefunden, um sich aktiv am Stricken und Häkeln zu beteiligen oder aber durch kleine Geschichten und Dönkes für Heiterkeit zu sorgen.

„Es freut uns natürlich sehr, dass dieses neue Angebot nicht nur gut angenommen wird, sondern dass sich auch alle in irgendeiner Weise bei der Zusammenkunft einbringen“, so Marlies Sickmann. Die Mitorganisatorin des Kreativ-Cafés weist darauf hin, dass interessierte Frauen zu den Treffen jederzeit willkommen sind. Es findet am jeden ersten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr statt. Das nächste Treffen ist am 2. August.

Weitere Informationen zu dem Angebot hält Marlies Sickmann unter

0 25 04 / 89 71 bereit.