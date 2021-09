Kreative Ideen und viel Energie

In dem Wort „Breitensport“ steckt wörtlich betrachtet ein breites Sportangebot – wie Bauch-Beine-Po mit einem effektivem Ganzkörpertraining, wie Radsport mit flotten Touren, wie Energie bei der Zumba- oder (Step)-Aerobic, wie Indoor-Cycling, das im Sommer Outdoor am Sportplatz gefahren wird, und wie Turnen mit acht verschiedenen Altersgruppen.

Beim SV Ems Westbevern bietet die Freizeit- und Breitensportabteilung als mitgliederstärkste Abteilung ein vielfältiges Angebot. Während der unfreiwilligen Pandemie-Pause waren kreative Ideen gefragt, und davon gab es einige im Breitensport. Per Videokonferenz hat unter anderem die Zumba-Trainerin ihre Aktiven aus der Ferne fit gehalten. Übungsleiterinnen und -leiter haben online Qualifizierungskurse belegt, neues Sportmaterial ist mit Hilfe von Fördermitteln des Kreissportbundes Warendorf neu angeschafft worden, und die Kleinen vom Kinderturnen sind in diesem Jahr mit einer Bewegungstüte überrascht worden. Sobald ein Wiedereinstieg absehbar war, wurden gemeinsam mit den Übungsleitern Konzepte für einen sicheren Sportbetrieb unter Beachtung der jeweils gültigen Coronaschutzbestimmungen erarbeitet. Eine Zeit der Herausforderung für alle Ehrenamtlichen.

Manfred John, zweiter Vorsitzender des SV Ems, stand als Ansprechpartner der Breitensportabteilung zusätzlich mit Rat und Material zur Seite. Die Radsportler waren da klar im Vorteil und konnten sich direkt wieder in den Sattel schwingen. Sportgruppen, die nicht direkt in der Halle wieder starten konnten oder wollten, sind auf heimische Gärten, Flächen an den Sporthallen oder am Sportplatz ausgewichen – Spaziergänge mit Gymnastikübungen oder Nordic-Walking-Runden inklusive. Hauptsache wieder gemeinsam Sport treiben.

Alle Sportangebote in der Freizeit- und Breitensportabteilung der Grün-Weißen laufen wieder und alle Übungsleiter stehen beim SV Ems nach wie vor zur Verfügung. „Das ist eine ganz wichtige Basis für die sportlichen Angebote der Abteilung“, so Ingrid Dierkes als Leiterin der Abteilung. Zugleich zog sie eine aktuelle Bilanz: Die Radsportler (18 Aktive) haben in diesem Jahr am 19. Mai ihre erste Feier-Abend-Tour absolviert. Zwei Tage später starteten die regelmäßig stattfindenden gemütlichen Freitagstouren wieder. Bei den Feierabend-Touren immer mittwochs um 18.30 Uhr ab Krinkhütte „Zur Fledermaus“ wurden bisher 2422 Kilometer an 14 Abenden zurückgelegt. Bei den Freitagstouren sind bisher 1872 Kilometer gefahren worden.

Breitensport SV Ems Westbevern Foto: Bernhard Niemann

Auch das Krabbelturnen mit vielen Neuen wird gut angenommen. Beim Indoor-Cycling wurden aktuell vier Trainingszeiten draußen von Montag bis Mittwoch angeboten. Als neue Trainerin konnte Sandra Runge gewonnen werden. Sie hat in der Pandemie einen Lehrgang absolviert und ist bereits in den Trainingsbetrieb eingestiegen, der nun über fünf zertifizierte Trainer verfügt. Dank zollte Ingrid Dierkes noch einmal dem Team des „Olympischen Komitees“ um Verena Kimmina vom Kinderturnen, die das olympische Feuer und den Spaß in die Sporthalle gebracht haben.

Enormen Zulauf verzeichnet der SV Ems auch im Kinderturnen – eine Warteliste wird geführt. Neu im Sportverein ist das Angebot zum Wandern, das einmal im Monat stattfinden soll. Die Premiere mit 19 Teilnehmern war positiv. Wanderfreude, die Zeit und Lust an der Organisation haben, sollten sich bei Marie-Theres Brandherm melden.

Die Abteilung Freizeit und Breitensport hat sich neu organisiert. Zu den einzelnen Sportangeboten gibt es jeweils Ansprechpartner. Infos sind auch über die Homepage des SV Ems erhältlich unter