Kreis besteht seit 30 Jahren

Der Freundeskreis Guatemala wird 30 Jahre alt und will dieses feiern. Deshalb sind alle Aktiven, Ehemaligen, Unterstützer und anderen Interessierten am 3. September ab 18 Uhr zu einer bunten Party auf den Hof Hertleif, Bockhorner Heide 29, eingeladen. Für die Kinder wird es eine Hüpfburg geben, außerdem wir gegrillt und es gibt Stockbrot. Anmeldungen für die kleine Feier sind bis zum 20. August unter info@freundeskreis-guatemala.org erwünscht. Seit 1992 engagiert sich der Freundeskreis Guatemala in unterschiedlichen Projekten. Nach Angaben der Verantwortlichen konnten bislang bereits mehr als 20 Schulbauprojekte in Guatemala realisiert werden. Gegründet wurde er als Freundeskreis Zentralamerika (FZA).