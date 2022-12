Kreis lehnt Temporeduzierung ab

Was die zum Teil gefahrenen Geschwindigkeiten auf dem Brinker Platz und die damit unter anderem an Veranstaltungstagen einhergehenden potenziellen Gefahren angeht, macht sich der Westbeverner Krink bereits seit längerer Zeit große Sorgen. Letztlich haben diese Bedenken dazu geführt, dass ein Antrag auf Tempo 30 in diesem Bereich beim Kreis Warendorf gestellt wurde. Doch der wurde nun abgelehnt, was Friederike von Hagen-Baaken und Günter Dange ein wenig ratlos zurücklässt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet