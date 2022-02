„Kreiselteam“ hat die Nase voll

Der Biber ist weg. Und mit ihm werden bald alle anderen Teile eines liebgewonnenen Ensembles am Kreisel in Vadrup verschwinden. Viele fragen sich nach dem Warum...

Wo ist das „Biber-Kunstwerk“, das für eine Bereicherung auf dem Kreisel in Vadrup sorgt? Das fragen sich aktuell viele Fahrradfahrer, Fußgänger und Autofahrer, die den Kreisverkehr in Vadrup passieren. Das Kunstwerk, das von André de Bruce aus Frankenreich geschaffen wurde und seit einigen Jahren seinen festen Platz im bepflanzten Innenbereich hatte, ist abgebaut worden. Und das hat Gründe.

Der Abbau erfolgte nicht etwa zur Pflege, die das Kunstwerk einmal im Jahr mit einem speziellen Ölanstrich benötigte, sondern dauerhaft. Dem im privaten Besitz befindlichen Biber werden in den nächsten Wochen auch noch das Wasserspiel, die rundherum gelagerten Steine und die Blumenkübel folgen. Das „Kreiselteam“ wird die intensive und mit viel Liebe ausgeführte Eigeninitiative zum 1. April einstellen.

Damit fehlt dem Kreisel ein gewohntes Gesamtbild, das für einen Hingucker sorgte. Von der Ruhebank, die ebenfalls entfernt wird, konnte man einen Blick auf den mit Blumen, Sträuchern verschiedener Art und die durch private Hand eingebrachten Gegenstände werfen.

Beginn der Aktion

Hans-Jürgen Pfützner und Birgit Leyendecker als Initiatoren sowie weitere Helfer aus dem Umfeld des Kreisels am Brinker Damm (nahe der ehemaligen Grundschule Vadrup) haben den Innenbereich gepflegt. Dazu gehörten die Beete, die sich an den Ausgangsstraßen befinden und die bepflanzten Steinkästen, Kübel und Schalen sowie die Blumenkästen, die an den Brückenpfeilern angebracht sind.

„Im Jahr 2013 begann unsere Aktion für eine Verschönerung. Wir wurden seit Beginn der Eigeninitiative und in den folgenden Jahren in gewissen Bereichen durch die Stadt – den Bauhof – unterstützt“, hebt Hans-Jürgen Pfützner hervor. Und weiter: „Selbst haben wir gerne viel an Arbeit mit dem Bepflanzen, Sauberhalten und Sprengen eingebracht. Auch finanziell haben wir einiges selbst investiert.“

Beschwerden und Vandalismus

Dass es trotz der Anerkennung durch viele Bürger auch Beschwerden gab oder Vandalismus dazu kam, „hat uns sehr getroffen“. Es ging auch darum – so erfuhren die Mitglieder des „Kreiselteams“ –, dass sich wohl einige an den Blumenkübeln aus Waschbeton störten. „Diese stehen – oder standen, muss man bald sagen – nur zum Schutz unserer Kinder da“, heißt es in einem Auszug aus einem Schreiben an die Stadt Telgte. Damit verweist das „Kreiselteam“ auf zahlreiche Lkw, die mit ihren Reifen bei der Durchfahrt bis zur Bordsteinkante herangefahren seien.

Ein Gespräch mit Mitarbeitern der Stadt Telgte habe es vor Ort bereits am 4. Januar gegeben. Zu den erwähnten Unannehmlichkeiten kam nach Angaben der ehrenamtlich Tätigen in jüngster Zeit auch noch Vandalismus in der Form hinzu, dass die Kabel zum Wasserspiel durchgetrennt wurden und vor einigen Tagen auch noch ein paar Kübel entwendet wurden. „Und reichlich Kot haben Hunde selbst auch im Innenbereich des Kreisels hinterlassen,“ fügt Hans-Jürgen Pfützner an.

Sicher ist, das es das schöne Gesamtbild in der seit vielen Jahren bewährten und bewunderten Form nicht mehr geben wird, für das ehrenamtlich engagierte Bürger – vornehmlich vom Heidkamp – gesorgt haben.