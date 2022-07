Krink bietet Spaß und Abwechselung

25 Kinder trotzten der Hitze und sorgten für einen erfolgreichen Auftakt des Open-Air-Ferienprogramms des Westbevener Krinks anlässlich des Vadruper Wochenmarktes auf dem Brinker Platz. Beim Federmäppchengestalten waren alle hochkonzentriert bei der Sache und vergaßen dabei die Temperaturen.

„Es macht uns Spaß, das ist eine schöne Abwechslung in den Ferien“, drückte es ein Mädchen aus und sprach wohl für alle. „Wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei“, hob ein Junge hervor. Melanie Haberecht, Mitglied im Vorstand des Westbeverner Krinks und Ansprechpartnerin der Aktivitäten, die in den Sommerferien jeweils donnerstags ab 16 Uhr auf dem Brinker Platz stattfinden, zeigte sich natürlich erfreut über den Start: „Man hat den Kinder angemerkt, dass sie Spaß haben und das Angebot annehmen.“

Bei der nächsten Aktion am 7. Juli wird für die Kids die große Hüpfburg aufgebaut. Während sich die Jungen und Mädchen mit den für sie angebotenen Aktionen beschäftigen, ist auch für die Erwachsenen stets etwas vorgesehen. Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag öffneten die Mitglieder des Theken-Theaters eine Cocktailbar, die ebenfalls recht gut angenommen wurde. Rund 200 Cocktails wurden ausgegeben, berichteten Cindy Laukötter und Henner Riesenbeck. Es gab Tequila Sunrise, Piña colada und Seeräuber für die kleinen Gäste. Am 7. Juli steht eine Weinprobe mit Klaus Resnischek an.