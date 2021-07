Krinkrentner besuchen Kunstgarten

Böttchers Kunstgarten ist am Dienstag, 3. August, das Ziel der Krinkrentner. In der weitläufigen Anlage in Lauheide beginnt um 16 Uhr eine Führung, die entweder Karl-Erich Böttcher oder sein Sohn Christian übernehmen. Es schließt sich ein gemütlicher Ausklang auf der Gartenterrasse an. Die Führung ist kostenlos. Für die Krinkrentner aus dem Dorf und Vadrup ist der gemeinsame Treffpunkt um 15.30 Uhr an Haus Langen, von wo aus es mit dem Fahrrad zum Kunstgarten geht. Die Leitung liegt in den Händen von Franz Rottwinkel.