„Krippe to go“ wird gut angenommen

Die „Krippe to go“ auf dem Marktplatz, eine Aktion der Kirchengemeinde St.Marien, wurde gut angenommen.

Auch wenn das Wetter nicht wirklich mitspielte und es zu Beginn und immer wieder während der Aktion regnete, die „Krippe to go“ der Kirchengemeinde St. Marien kam an. Dabei hatten verschiedene Seelsorger aus der Gemeinde auf dem Marktplatz jeweils eine Viertelstunde Meditatives zum Thema Weihnachten vorbereitet. Zwei Stunden lang hatten Interessierte und Passanten am Heiligabend Gelegenheit, ein wenig abzuschalten und sich auch außerhalb des Kirchenraumes auf das Fest einzustimmen. Dafür sorgte auch eine große Krippe unter der Tanne auf dem Markt sowie passende Musik.