Krippen-Darstellungen mit Interpretationsspielräumen

Hat das „Geheimnis der Heiligen Nacht“ eine neue Dimension dadurch erhalten, dass das Museum Religio in diesem Jahr das Attribut „2.0“ hinzugefügt hat? Um dies herauszufinden, begab sich die „Interessengemeinschaft Kleine Radtour 55 plus“, die normalerweise drei Mal die Woche nachmittags auf ihren Drahteseln die Umgebung Telgtes erkundet, auf den Weg in die aktuelle Krippenausstellung.

Adalbert Hoffmann informierte mit theologischer Fachkenntnis und einer Prise Humor über die Bedeutung des Weihnachtsgeschehens im Jahre 2021. Zahlreiche Exponate greifen laut einer Mitteilung der Radtour-Freunde die interaktive Dimension, die sich mit dem Kürzel „2.0“ verbindet, auf.

Einige Beispiele: Marlies Bredenhöllers „Jesus und unsere zerrissene Welt im Dunkel der Nacht‘, Dominik Schleichers „Krippe mit Spiegelung“ in der sich der Betrachter als Teil des Krippengeschehens sieht oder Adelheid Eimer, die das Geheimnis der Heiligen Nacht auf eine topographische Karte unseres Jahrhunderts projiziert. Jens Hennings „Schattendasein ist eine Lichtinstallation aus Metallschrott, die das Kind in der Krippe erst erkennen lässt, wenn die Metallteile beleuchtet werden. Karin Inge Westermann provoziert mit einer spärlich bekleideten Maria, die mit der Geburt ihres Sohnes Licht in die Welt bringt.

Die Gewinnerin des „Ars-Liturgica-Preises“, Sabine Reibeholz, reduziert die Geburt Jesu auf einen kleinen, mit Stroh gefüllten Trog aus Holz und einen Stofffetzen, die sie aber in einen Zylinder aus Stahl, Glas, einem semitransparenten Vorhang aus Stoff und PVC-Röhren inszeniert.

Der in mehreren Krippendarstellungen integrierte Bezug zur Corona-Pandemie „Ohne Maske geht nichts“ verdeutlicht, dass Jesus auch in die Welt des Jahres 2021 hineingeboren wird.

Besondere Aufmerksamkeit fanden die Darstellungen des Krippengeschehens durch den Künstler Josef Grasedieck, der 1962 aus einem eichenen Baumstumpf die Herbergssuche Marias und Josephs, die Geburt Jesu und die Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten darstellte und dies 45 Jahre später – fast erblindet – in neuer „Sichtweise“ wiederholte.