Kühlfahrzeug-Finanzierung gesichert

Rotary Club übergibt Spenden in Höhe von 15.000 Euro an Telgter Teiler

Die Freude beim Team des Telgter Teilers ist groß: Denn nach einer großen Spende des Rotary Clubs in Höhe von 15 000 Euro ist die Finanzierung eines dringend benötigten Kühlfahrzeugs gesichert. Mit dem Fahrzeug sollen Lebensmittel von Firmen aus dem gesamten Münsterland zukünftig zum Telgter Teiler transportiert werden, ohne die Kühlkette zu unterbrechen.

„Der alte Kühlanhänger ist bereits verkauft und bei der Suche nach einem gebrauchten Kühlfahrzeug sind wir nach wochenlangem Suchen fündig geworden“, freute sich Teamsprecher Diethelm Baumkötter bei einem Treffen mit Vertretern des Rotary Clubs über weitere Erfolge. 10.000 Euro stammen aus dem Erlös der Adventskalenderaktion des Rotary Clubs. Wie bereits berichtet, wurden 2000 Kalender verkauft. Aus Eigenmitteln des Clubs wurde der Betrag um 5000 Euro aufgestockt.

Erneut eine Adventskalenderaktion

Club-Präsident Dr. Karl-Heinz Schnieder kündigte an, dass es zum Jahresende erneut eine Adventskalenderaktion geben werde. Die Auflage werde voraussichtlich auf 2500 Exemplare angehoben. Das Kühlfahrzeug, das in Kürze einsatzbereit sein soll, verbessert nach Angaben des Teiler-Teams die Mobilität und erfülle alle Voraussetzungen, um Lebensmittel beispielsweise von Firmen aus Coesfeld, Münster, Warendorf und der Nachbarschaft ohne Unterbrechung der Kühlkette in die Emsstadt zu bringen. Auch längere Standzeiten seien nun im Hinblick auf die Kühlung kein Problem mehr.

Baumkötter betont, dass zur Anschaffung des Fahrzeuges keine privaten Spenden eingesetzt würden. „Diese Zuwendungen setzen wir alleine zur Anschaffung von Lebensmitteln ein“, betont er. Wöchentlich würden derzeit rund 400 Menschen mit Lebensmitteln versorgt.