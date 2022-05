Kulinarisches bei Kerzenschein

Es war die Premiere eines völlig neuen Formats – und der Erfolg gibt den Organisatoren Mut für eine Neuauflage: Bei schönstem Wetter trafen sich im Schloss Loburg 17 Elternpaare zu einem wohl einzigartigen Candlelight-Dinner. Unter dem Motto „Mehr Beziehung bitte!“ hatte die Schul- und Internatsseelsorge in ihrem Fasten- und Osterprogramm unter der Leitung von Franzis Niehoff und Wolfgang Rensinghoff zu diesem Abend eingeladen. Im Schein der untergehenden Abendsonne konnten die Paare an kleinen liebevoll gedeckten Tischen im Rittersaal des Schlosses Platz nehmen.

„Die Zielgruppe der Schul- und Internatsseelsorge sind alle an der Loburg lebenden und arbeitenden Menschen und ihre Familien. Schülerinnen und Schüler, Mitarbeitende und sie als Eltern“, erläuterte Franzis Niehoff den Teilnehmern den Grund für dieses Pilotprojekt. Zu diesem besonderen Angebot waren nun bewusst Paare eingeladen. Über die zahlreichen Anmeldungen freute sich Wolfgang Rensinghoff und ergänzte: „Wir möchten Sie einladen, im stressigen Alltag einen schönen Abend zu zweit zu verbringen, wo auch Themen und Gespräche Platz haben, die im Alltag schnell zu kurz kommen.“

Geschichten und Impulse

Wie die Gäste waren auch die Seelsorger mit ihren Partnern in den Rittersaal des Loburger Schlosses gekommen. So gestalteten Bernadette Rensinghoff und Max Niehoff mit den beiden Hauptamtlichen die Impulse, die sich durch den Abend zogen und die unterschiedlichen Gänge des Candlelight-Dinners miteinander verbanden. Mit verschiedenen Geschichten und Impulsen wurden die Paare auf eine kleine Reise zu zweit geschickt. Die bunte Palette reichte von Fragen wie „Über welche Dinge können wir uns im Alltag freuen?“ über Themen wie „Welche negativen Dinge hindern uns manchmal in unserer Beziehung?“ bis hin zu ungewöhnlichen und lustigen Fragestellungen wie „Mit welchem anderen Paar könnten wir in eine WG ziehen?“

Doris Hugenroth und Heike Rowald vom Küchenteam servierten mithilfe einiger Internatsschülerinnen ein Drei-Gänge-Menü und sorgten so laut einer Pressemitteilung der Organisatoren für das leibliche Wohl der Eltern.

Bei zunehmender Dunkelheit verstärkte sich im Rittersaal die Candlelight-Atmosphäre und lud die Paare ein, sich über die hellen und lichten Seiten ihrer Beziehungsgeschichte und ihres Alltags auszutauschen. So wurde bei Kaffeehaus-Musik manches entdeckt, das im Alltagsgeschäft lange nicht mehr wahrgenommen wurde.

Die positive Resonanz des Abends ermutigt die Verantwortlichen der Loburg im Verlauf des kommenden Schuljahres eine Neuauflage dieses Formates zu wagen. Dann für Alleinerziehende und Alleinstehende, die mit einem Freund oder einer Freundin eingeladen sind, bei Kerzenschein eine kleine gemeinsame Reise zu unternehmen.