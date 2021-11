Kultverdächtige Show

Kabarett oder Comedy – dem umtriebigen Bernhard Hoëcker ist solch eine einschränkende Klassifizierung wohl gleichgültig. Hauptsache er unterhält, wie am Donnerstag, sein Publikum und hat selber jede Menge Spaß an seinen lässigen Plaudereien.

„Morgen war gestern alles besser“

Über 200 Liebhaber seines eigenwilligen Humors hatten den Weg ins Bürgerhaus gewählt und wurden sicherlich auch nicht enttäuscht. Denn sein nunmehr sechstes Soloprogramm mit dem leicht existenziell-philosophischen Titel „Morgen war gestern alles besser“ lebte von der Kommunikation mit dem Publikum, dessen Sympathien er schon nach wenigen Minuten im Sturm erobert hatte. Das Programm läuft sich mittlerweile ja „warm“, wie es im Vorfeld angekündigt war und seit den Zeiten als reiner Comedian an der Seite von Bastian Pastewka und den Jahren im legendären Bonner Improvisationstheater „Die Springmaus“ hat er sich bundesweit als überaus unterhaltsamer Bühnenakteur bewiesen. Seine Lässigkeit bezog sich aber wohl nur auf kleidungstechnische Angelegenheiten. Denn vom Auto ging es direkt auf die Bühne, Bernhard Hoëcker brauchte da keine Umkleidepause oder Aufwärmphase.

Entertainment auf ganz hohem Comedy-Niveau

Mit einem klaren Blick zurück bot er gleichzeitig eine bis ins kleinste Detail stimmige Analyse der Vergangenheit, die ja nur in der verklärten Erinnerung ihre Schönheit enthält. Mit Fakten schmiss er um sich wie in Karnevalszeiten die Narren mit Konfetti und zwischen allen Spitzfindigkeiten zeigte er sich als überaus kritischer Mensch. Lebensweisheiten durfte man zwar nicht von ihm erwarten, aber wenn er aus dem Nähkästchen plauderte, war dies schon Entertainment auf ganz hohem Comedy-Niveau. So schwelgte man zwar gemeinsam mit Bernhard Hoëcker in Erinnerungen an die „gute alte Zeit“, aber nicht ohne von ihm immer wieder auf die Missstände hingewiesen zu werden.

Kabarettistische Sezierkunst

Bernhard Hoëcker zeigte sich als Routinier, kann wahrlich mehr als man von dem Mitglied des eher platten Rateteams „Genial daneben“ erwartet hätte. Kabarettistische Sezierkunst zeigte er eher bei den kleinen Dingen des alltäglichen Wahnsinns.

Von den karnevalistischen Umtrieben in Telgte spürte man da nichts, die Fans der fünften Jahreszeit hatten ja schon vor dem Beginn der Show sich vom Platz vor dem Bürgerhaus entfernt. Dieser Abend stellte das Torspektakel der deutschen Nationalmannschaft vielleicht nicht in den Schatten, war aber für die Besucher eine willkommene Alternative. Bernhard Hoëcker wusste jeden um den kleinen Finger zu wickeln und so verging mit solch einer kultverdächtigen Show die Zeit wie im Fluge.